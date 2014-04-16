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Dünya
Deutsche Welle

Putin'den iç savaş uyarısı

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonla görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın iç savaşın eşiğinde olduğunu söyledi.

16 Nisan 2014 12:29

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşmesinde, Cenevre'de yarın yapılacak toplantı da ele alındı.

ABD, Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları ile AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, Cenevre’de Ukrayna’daki krizin diplomatik çözüm olanaklarını görüşecek.

Almanya ve Rusya liderleri Cenevre toplantısının önemi konusunda mutabık kalırken, Cenevre toplantısının, "Ukrayna'daki koşulların barışçıl bir çerçeveye kavuşması için açık mesajlar vermesi umudunun dile getirildiği" belirtildi.

'Rus askeri istihbaratı bölgede'

Ukrayna'nın doğusunda günlerden beri Rusya yanlısı güçler kamu binalarını ve karakolları işgal ediyor. Kiev yönetimi dün Slavyansk kentini kontrol altında tutan silahlı güçlere karşı terörle mücadele operasyonu başlatmıştı.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkan Yardımcısı ve Terörle Mücadele Merkezi Başkanı Vasiliy Krutov, silahlarını bırakıp teslim olmamaları halinde Rusya yanlısı güçlerin imha edileceğini söyledi. Krutov, Rus askeri istihbarat servisinin (GRU) Slavyansk bölgesine yüzlerce asker gönderdiğini iddia etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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