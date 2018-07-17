Putin'den Helsinki sakinlerine: Çok rahatsızlık verdik, özür dileriz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile zirvenin gerçekleştiği Finlandiya’nın başkenti Helsinki’nin sakinlerinden, verilen rahatsızlıktan dolayı özür diledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Putin, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısının sonunda şu ifadeleri kullandı:

"Son olarak şunu kaydetmek isterdim ki, görüşme için çalışma ortamının yaratılmasına büyük ölçüde Fin ev sahipleri yardımcı oldu. Finlandiya yönetimine, Fin halkına, Helsinki sakinlerine yapılanlardan dolayı minnettarız. Biliyoruz ki Helsinki sakinlerine çok rahatsızlık verdik, bundan dolayı da özür diliyoruz".

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'la Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya gelmişti.

Putin, ikili ilişkileri ve uluslararası gündemdeki konuları ele aldıklarını belirterek, "Soğuk Savaş çok uzun süre önce sona erdi. Dünyadaki durum ciddi biçimde değişti. İkili ilişkilerdeki zorluklar için objektif bir gerekçe bulunmuyor" demişti.