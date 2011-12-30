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Ekonomi

Putin'den, Güney Akım projesinin hızlandırılması talimatı MOSKOVA (A.A)

30 Aralık 2011 15:58

-Putin'den, Güney Akım projesinin hızlandırılması talimatı MOSKOVA (A.A) - 30.12.2011 - Rusya Başbakanı Vladimir Putin, Güney Akım Doğalgaz Boru Hattı projesinin hayata geçirilmesi çalışmalarının hızlandırılması talimatını verdi. Rus İtar-Tass ajansı, Putin'in, Gazprom Başkanı Aleksiy Miller'ı kabulünde yaptığı konuşmada, ''Arzu edilen bu projeye önümüzdeki yıl içinde bir an önce başlanması '' ifadesini kullandığını duyurdu. Miller de Putin'in sözlerine daha önce 2013 yılında inşasına başlanması planlanan boru hattının fizibilite çalışmalarının tamamlandığını belirterek, gelecek yılın sonlarına doğru boru hattının inşasına başlanabileceğini söyledi. Güney Akım'ın tam olarak faaliyete geçmesi halinde yılda 63 milyar metreküp gaz taşıma kapasitesine sahip olacağını vurgulayan Miller, boru hattının toplam maliyetinin 15 milyar avro civarında olacağını ve Gazprom'un ise bu masrafların yüzde 50'sini ödeyeceğini ifade etti. Miller, projenin toplam bedelinin yüzde 30'unun boru hattının sahipliğini yapan uluslararası konsorsiyum tarafından karşılanacağını kaydederek, maliyet için geri kalan yüzde 70'lik dilimin de kredi ile tamamlanacağını söyledi. Projenin yabancı katılımcıları arasında İtalya, Fransa ve Almanya'nın bulunduğunu ifade eden Miller, boru hattı ile ilgili tüm çalışmaların zamanında tamamlanacağını kaydetti.

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