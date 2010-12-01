-PUTİN'DEN FÜZE SAVUNMA SİSTEMİ UYARISI MOSKOVA (A.A) - 01.12.2010 - Rusya Başbakanı Vladimir Putin, Batı'nın füze savunma sistemine alınmaması halinde Rusya'nın nükleer silahlar ve "vurucu güçler" konuşlandıracağını söyledi. Putin, CNN'de Larry King'in sorularını cevaplarken, Avrupa'ya karşı füze tehdidine ortak karşı koymak gerektiğini belirtti. Ancak Putin, tekliflerinin reddedilmesi ve sınırlarında yeni tehditlerin ortaya çıkması durumunda "Rusya'nın kendi güvenliğini garanti etmek zorunda kalacağını" söyledi. Bu durumda Rusya'nın "sınırlarında oluşacak yeni tehditlere karşı yeni vurucu güçler yerleştireceğini" belirten Putin, "Yeni füzeler, nükleer teknolojiler yerleştirilecek" dedi. Putin, Rusya'nın, bütün bunların olmasını istemediğini ve bunun Batı'yı tehdit anlamına gelmediğini de vurguladı.