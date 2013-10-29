Putin'den eşcinsellere güvence

2014 yılında Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenecek olan Kış Olimpiyatlarıyla ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eşcinsel katılımcılara çağrıda bulundu. Putin, eşcinsel sporcuların korkmalarına gerek olmadığını belirtti.

Putin, “Kış Olimpiyatlarına katılacak sporcular ve konukların rahat etmeleri için etnik köken, ırk ve cinsel eğilimine bakmaksızın elimizden geleni yapacağız" dedi.

Rusya'da bu yılın başında çıkan eşcinsel propoganda yasası dolayısıyla katılımcılar tedirgindi.

Yasa çerçevesinde eşcinsel haklarını savunmak da ‘propaganda’ olarak nitelendirilirken, yasayı çiğneyenlere para cezası uygulanıyor. Ancak Rusya herhangi bir yaptırımın uygulanmayacağını öne sürüyor.

Putin tarafından imzalanan ve çocuklara ‘geleneksel olmayan değerler’ aşılanmasını yasaklayan tartışmalı yasa uzun süre eleştirilmişti.