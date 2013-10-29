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Dünya

Putin'den eşcinsellere güvence

Eşcinsel propoganda yasası tartışma yaratan Putin, gelecek yıl düzenlenecek Kış Olimpiyatlarına katılacak eşcinsel sporculara çağrıda bulundu

29 Ekim 2013 08:27

2014 yılında Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenecek olan Kış Olimpiyatlarıyla ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eşcinsel katılımcılara çağrıda bulundu. Putin, eşcinsel sporcuların korkmalarına gerek olmadığını belirtti.

Putin, “Kış Olimpiyatlarına katılacak sporcular ve konukların rahat etmeleri için etnik köken, ırk ve cinsel eğilimine bakmaksızın elimizden geleni yapacağız" dedi.

Rusya'da bu yılın başında çıkan eşcinsel propoganda yasası dolayısıyla katılımcılar tedirgindi.

Yasa çerçevesinde eşcinsel haklarını savunmak da ‘propaganda’ olarak nitelendirilirken, yasayı çiğneyenlere para cezası uygulanıyor. Ancak Rusya herhangi bir yaptırımın uygulanmayacağını öne sürüyor.

Putin tarafından imzalanan ve çocuklara ‘geleneksel olmayan değerler’ aşılanmasını yasaklayan tartışmalı yasa uzun süre eleştirilmişti.

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