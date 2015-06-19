Putin'den Esad'a destek



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin St. Petersburg'daki bir konferansta yaptığı konuşmada, Suriye lideri Beşar Esad'a ülkesinin verdiği desteği bir kez daha dile getirdi.

Putin, Suriye'deki çatışmayı engellemek için dışarıdan müdahaleye karşı çıktığını belirtti.

Vladimir Putin ayrıca, Rusya'nın Suriye'deki çatışmaların daha da kötüleşebileceği ve durumun Libya'dakine benzeyebileceği konusunda endişeli olduğunu bildirdi.

“Ukrayna krizini sadece Batı çözebilir”

Rusya ve Batı arasında tırmanan gerginliğe rağmen ülkesinin dünyaya açık olduğunu kaydeden Putin, Ukrayna krizini sadece Batı'nın çözebileceğini ifade etti.#b

Rusya'nın Ukrayna'daki krizi ilk başlatan olmadığını, ABD'nin bunu körüklediğini savunan Putin, “Bir kez siyasi çözüm bulundu mu Doğu Ukrayna'da artık silahlar olmayacak” dedi.