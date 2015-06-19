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Dünya
Deutsche Welle

Putin'den Esad'a destek

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya’nın Suriye lideri Esad’a desteğini bir kez daha teyit etti.

19 Haziran 2015 20:05


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin St. Petersburg'daki bir konferansta yaptığı konuşmada, Suriye lideri Beşar Esad'a ülkesinin verdiği desteği bir kez daha dile getirdi.

Putin, Suriye'deki çatışmayı engellemek için dışarıdan müdahaleye karşı çıktığını belirtti.

Vladimir Putin ayrıca, Rusya'nın Suriye'deki çatışmaların daha da kötüleşebileceği ve durumun Libya'dakine benzeyebileceği konusunda endişeli olduğunu bildirdi.

“Ukrayna krizini sadece Batı çözebilir”

Rusya ve Batı arasında tırmanan gerginliğe rağmen ülkesinin dünyaya açık olduğunu kaydeden Putin, Ukrayna krizini sadece Batı'nın çözebileceğini ifade etti.#b

Rusya'nın Ukrayna'daki krizi ilk başlatan olmadığını, ABD'nin bunu körüklediğini savunan Putin, “Bir kez siyasi çözüm bulundu mu Doğu Ukrayna'da artık silahlar olmayacak” dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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