Putin'den Esad'a: Desteğimiz sürecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a gönderdiği yeni yıl mesajında Rusya’nın Suriye hükümeti ve halkına terörle mücadele ve ülkenin toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik verdiği desteğin devam edeceğini söyledi.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Putin, Esad’a yeni yıl tebrik mesajlarını iletti.

Putin, mesajında Rusya’nın Suriye hükümeti ve halkına terörle mücadele, ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunmasına yönelik desteğinin süreceğini vurguladı.

Rus lider Suriye halkının en yakın zamanda barışçıl ve refah bir yaşama dönmesini umduğunu belirtti.