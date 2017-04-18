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Putin’den Erdoğan’a tebrik telefonu

Görüşmede referandum dışında Suriye konusu da değerlendirildi

18 Nisan 2017 23:59

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, referandum sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı aradı.

CNN Türk’ün haberine göre Putin, Erdoğan’ı referandum sonucu için tebrik etti. Görüşmede Suriye için beraber çalışmanının önemine değinildiği ifade edildi. 

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in, Türkiye'deki anayasa değişikliği referandumunun sonucu nedeniyle Erdoğan'ı arayıp tebrik edip etmeyeceği yönündeki için bir soru karşısında, "Bir telefon görüşmesi gerçekleşirse sizi bilgilendiririz" demişti.

Trump'tan tebrik

ABD Başkanı Donald Trump da Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik mesajını iletmişti. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verilmişti:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald J. Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir.

ABD Başkanı Trump, Sayın Cumhurbaşkanımızı 16 Nisan’daki referandumda elde ettiği zaferden dolayı tebrik etmiştir.

Suriye’de son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, rejimin 4 Nisan’da kimyasal silahla yaptığı saldırının ABD tarafından cezalandırılmasına da değinilmiştir.

ABD Başkanı Trump bu hususta ülkesine verdiği destekten dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerini iletmiştir.

İki lider, Beşşar Esed’in yaptığı eylemlerden sorumlu tutulması gerektiği konusunda mutabık kalmışlardır.

DEAŞ’a karşı ortak mücadelenin konuşulduğu görüşmede, kendi amaçlarına ulaşmak için teröre başvuran tüm gruplara karşı işbirliğinin gerekliliği vurgulanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

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