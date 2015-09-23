Putin'den Erdoğan'a: Seçimde partinize başarılar diliyorum!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Moskova'nın merkezinde bulunan ve Avrupa'nın en büyük camisi olan Ulu Cami'nin açılışı dolayısıylşa bir araya geldi. İki lider açılısın ardından Kremlin Sarayı'nda bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin başlangıcında Erdoğan'a “hoş geldiniz” diyen Rus lider, kameraların önünde, gelecek seçimler için Erdoğan’a başarı temennisi iletti.

Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından Kremlin'den yapılan açıklamada Erdoğan'ın, Moskova'nın merkezinde hizmete açılan cami dolayısıyla Putin’i kutlayarak söze başladığı belirtildi. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerinin son 10 yılda çok iyi bir seviyeye ulaştığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada yaşanan bazı olumsuzlukların iki ülke arasındaki ticareti olumsuz etkilemesine rağmen ikili ticaret hacminin olumlu bir gelişim gösterdiğini belirtti.

Erdoğan, "2014 yılında ticaret hacmimiz 31 milyar dolara ulaştı, bu yılın ilk yarısında 11 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bilindiği gibi sizinle amacımız, bu seviyeyi 2023 yılına kadar 100 milyar dolara çıkarmak. Umarım başarı bizimle olur ve bu seviyeye ulaşırız" diye konuştu.

Turkrus.com'daki habere göre, Putin şöyle dedi:

“Biliyoruz ki parlamenter seçim yolunda bulunuyorsunuz. Sizin partinize başarılar diliyorum.”

Putin'in bu sözleri , Kremlin’in resmi web sitesinde de yer buldu.

Putin, 8 Haziran'da da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, AKP'nin seçimleri kazanması dolayısıyla tebrik etmişti. Bu durum Türkiye'de muhalefet partilerinin tepkisine yol açmıştı.