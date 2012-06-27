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Dünya

Putin'den Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı

27 Haziran 2012 20:54

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Rusya lideri Putin'le telefonda konuştu. Putin'in Türk jetinin düşürülmesinden dolayı derin üzüntü duyduğunu söylediği açıklandı.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye ile ilgili son gelişmeler de değerlendirildi.
 
Putin'in Türk jetinin düşürülmesinden dolayı derin üzüntü duyduğunu ve geçmiş olsun dileklerini ilettiği bildirildi.
 
Erdoğan ve Putin'in Türk jetinin Suriye tarafından düşürülmesiyle ilgili olarak olayın en kısa sürede tümüyle aydınlatılması dileğiyle önümüzdeki süreçte de temas halinde olma konusunda mutabık kaldıkları bildirildi.

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