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Putin'den Erdoğan'a: Esad kalmakta kararlı, gitmeye kim ikna edecek?

Başbakan Erdoğan'la Putin arasında gerçekleştirilen görüşmede Suriye konusu öne çıktı

04 Aralık 2012 10:14

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında dün gerçekleştirilen görüşmede, Putin Erdoğan'a "Esad kalmakta ısrarcı. Gitmeye kim ikna edecek" diye sordu.

Milliyet gazetesi yazarı Aslı Aydıntaşbaş, Erdoğan ile Putin arasındaki görüşmenin ayrıntılarını yazdı.

Aydıntaşbaş'ın yazısında öne çıkan bölümler şöyle:

"Türk ve Rus Dışişleri heyetlerinin Dolmabahçe'deki buluşmasında Ruslar birkaç ay öncei tavrında değildi. Tam tersine Suriye'de değişimin gerekli olduğunu kabullenen, Esad sonrasını konuşmaya hazır havadaydılar. Ankara'nın "Esad'sız Suriye" formülünü reddetmeyen Ruslar, yabancı ülkenin işgali veya Libya gibi bir müdahaleden endişe duyduklarını aktardılar."

"Rusya Devlet Başkanı Putin ile Başbakan Erdoğan'ın görüşmesi de benzer havada geçti. Esad'ın kalışının rejimi artık iyice yıprattığını kabul eden Putin "Ancak kalmakta ısrarcı. Esad'ı gitmeye kim ikna edecek?" diye sordu. İkili daha fazla kan dökülmeden yapılacak değişimin hangi figürler üzerinden yürüyeceği konusunu ayrıntılı görüşmeye de karar verdi."

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