Putin'den Erdoğan'a: Darbe girişiminin ardından sizi arayan ilk liderlerden biriyim

Türkiye'nin 24 Kasım 2015 tarihinde Suriye sınırında Rusya Ordusu'na ait Su 24 tipi Rus uçağı düşürmesinin ardından gerilen Türkiye-Rusya ilişkileri sonrası 9 ay sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in St. Petersburg'taki Konstantin Sarayı'nda bir araya geldi. Erdoğan ve Putin görüşme öncesinde kısa bir açıklama yaptı. Rus lider Vladimir Putin, darbe girişiminin ardından "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayan ilk liderlerden biri olduğuna" vurgu yaparak iki ülke ilişkilerinin normalleşmesinin her iki ülke halkının yararına olacağını söyledi.

Erdoğan'ın uçağı Türkiye saati ile 13.15'te St. Petersburg'a indi. Erdoğan, Rus lider Putin ile Konstantin Sarayı'nda baş başa görüşmeye geçti. Bu görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeler yapılacak.

Putin'in açıklaması şöyle:

"Türkiye’nin bu zor günlerinde gelme fırsatı bulmanız, ikili ilişkilerin gelişmesi halkın faydasına olacaktır. Darbe kalkışmasının ardından sizi arayan ilk liderlerden biri olduğumu biliyorum. Ve tekrar buradaki ilkesel tavrımızı dile getirmek istiyorum. Her türlü darbe kalkışmalarına, anayasaya aykırı girişimlerin karşısında olacağız. Türk halkının bunların üstesinden geleceğini ümit ediyorum. Bu arada ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi de önemli. Tekrar böyle bir fırsatımız olduğuna çok seviniyorum."