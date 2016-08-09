T24 LogoT24 Logo
Gündem

Putin'den Erdoğan'a: Darbe girişiminin ardından sizi arayan ilk liderlerden biriyim

"Tekrar böyle bir fırsatımız olduğuna çok seviniyorum"

09 Ağustos 2016 17:27

Türkiye'nin 24 Kasım 2015 tarihinde Suriye sınırında Rusya Ordusu'na ait Su 24 tipi Rus uçağı düşürmesinin ardından gerilen Türkiye-Rusya ilişkileri sonrası 9 ay sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in St. Petersburg'taki Konstantin Sarayı'nda bir araya geldi. Erdoğan ve Putin görüşme öncesinde kısa bir açıklama yaptı. Rus lider Vladimir Putin, darbe girişiminin ardından "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayan ilk liderlerden biri olduğuna" vurgu yaparak iki ülke ilişkilerinin normalleşmesinin her iki ülke halkının yararına olacağını söyledi.

Erdoğan'ın uçağı Türkiye saati ile 13.15'te St. Petersburg'a indi. Erdoğan, Rus lider Putin ile Konstantin Sarayı'nda baş başa görüşmeye geçti. Bu görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeler yapılacak. 

Putin'in açıklaması şöyle:

"Türkiye’nin bu zor günlerinde gelme fırsatı bulmanız, ikili ilişkilerin gelişmesi halkın faydasına olacaktır. Darbe kalkışmasının ardından sizi arayan ilk liderlerden biri olduğumu biliyorum. Ve tekrar buradaki ilkesel tavrımızı dile getirmek istiyorum. Her türlü darbe kalkışmalarına, anayasaya aykırı girişimlerin karşısında olacağız. Türk halkının bunların üstesinden geleceğini ümit ediyorum. Bu arada ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi de önemli. Tekrar böyle bir fırsatımız olduğuna çok seviniyorum."

ETİKETLER

PutinErdoğantarihi görüşmeRusyaTürkiyedarbe girişimiarayan

İlgili Haberler

Türkiye Rusya ilişkilerinde yeni bir sayfa; Erdoğan-Putin 9 ay sonra bir araya geldi

İki lider arasındaki tarihi görüşme Konstantin Sarayı'nda başladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24