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Putin'den Erdoğan'a başsağlığı mesajı

"Türk partnerlerle terörle mücadelede işbirliğini her yönden genişletmeye hazırız"

21 Ağustos 2016 16:44

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gaziantep'teki terör saldırısıyla ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a başsağlığı mesajı gönderdi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderdiği telgrafta, Gaziantep’te bir düğünün hedef alınmış olmasının, terörizmin, ahlakın temel kurallarını tanımadığını bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Gaziantep’te yaşananların, uluslararası toplumun terörle mücadelede güçlerini gerçek anlamda birleştirmesi gerektiğini hatırlattığını belirten Putin, "Türk partnerlerle" terörle mücadelede işbirliğini her yönden genişletmeye hazır olduklarını vurguladı.

Putin, Gaziantep’teki saldırıda ölenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletirken, yaralananlar için de bir an önce iyileşmelerini diledi.

 

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