Putin'den düşürülen Rus uçağıyla ilgili açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Akdeniz'de düşürülen Rus uçağı ile ilgili açıklama yaptı. Putin, Rus uçağının Suriye tarafından vurulmasından "trajik olaylar zincirinin" sorumlu olduğunu belirtti. Olayın detaylarının etraflıca inceleneceğini kaydeden Putin, Suriye'de Rus askerlerini korumaya yönelik önlemler alacaklarının da altını çizdi. Putin "Bu bağlamda atılacak adımları herkesin fark edeceğini" vurguladı.

İçinde 15 asker bulunan Rus İl-20 askeri uçağı Pazartesi akşamı Akdeniz üzerinde Suriye ordusunun füze savunma sistemleri tarafından vurulmuştu. Füzelerin aslında yakınlarda bulunan İsrail jetlerini hedef aldığı bildirilmişti. Düşen Rus uçağından kurtulan olmadığı açıklanmıştı.

Olayla ilgili Rusya Savunma Bakanlığı da İsrail'i sorumlu tutan bir açıklama yapmıştı. Bakanlık, İsrail jetlerinin olaya kasıtlı olarak neden olduğunu savunmuştu.

İsrail ordusundan açıklama

İsrail ordusu, Putin'in açıklaması öncesinde Rusya'dan yapılan ve İsrail'i suçlayan açıklamalara yanıt verdi. İsrail ordusunun resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette, "Suriye füze savunma sistemlerinin bu gece düşürdüğü Rus uçağındaki askerlerin ölümünden üzüntü duyuyoruz. İsrail olaydan tamamen Rus uçağını düşüren Esad rejiminin ordusunu sorumlu tutuyor" ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusundan Salı günü yapılan yazılı açıklamada ise Rus uçağının düşürülmesinden tamamen Suriye hükümetinin sorumlu olduğu" ve ayrıca "bu talihsiz olayla ilgili İran ve Hizbullah'ın da hesap vermesi gerektiği" ifadelerine yer verildi.

Putin ile Netanyahu telefonda görüştü

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada Netanyahu ile Putin'in telefonda konuştukları belirtildi. Açıklamda iki liderin düşürülen Rus uçağıyla ilgili görüştükleri ifade edilirken, Netanyahu'nun ölen askerler nedeniyle üzüntüsünü paylaştığı ve düşürülme olayının sorumlusunun Suriye olduğunu söylediği aktarıldı.

AP,AFP,rtr/BW,DÇÜ

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