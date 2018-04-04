Putin'den dünyaya IŞİD uyarısı

Rusya lideri Vladimir Putin, IŞİD'in Suriye'de mağlup edildiğini ancak dünya için hâlen bir tehdit olduğunu söyledi.

Ankara'da yaptığı açıklamalar Rus İnterfaks haber ajansı tarafından aktarılan Putin, "Şurası aşikar ki askeri durumuna rağmen bu terörist grubun hâlen daha önemli ölçüde yıkıcı potansiyeli ve taktiklerini hızlıca değiştirip dünya genelindeki ülke ve bölgelere saldırma kabiliyeti var" dedi.

Ankara'daki üçlü zirve

Putin bugün Ankara'da, Astana sürecinin diğer garantör ülkeleri Türkiye ve İran'ın cumhurbaşkanlarıyla bir araya gelecek. Alman haber ajansı dpa'ya konuşan yetkililer, üçlü zirvede Suriye'yle ilgili insani konuların yanı sıra Suriye anayasasıyla ilgili çalışmaları ele alacak.

Putin Salı günü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede Ankara-Moskova arasındaki ekonomik ve askeri işbirliğinin artırılmasına dair kararlar almıştı.

Erdoğan üçlü zirve öncesi bugün de İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani ile bir araya gelerek başta Suriye olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkileri ele aldı.

Suriye konulu üçlü zirve daha önce 22 Kasım 2017'de Erdoğan, Putin ve Ruhani'nin katılımıyla Rusya'nın Soçi kentinde yapılmıştı.

DW,rtr,dpa/CÖ,HS

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