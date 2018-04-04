T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Putin'den dünyaya IŞİD uyarısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, IŞİD'in Suriye'de yenildiğini ancak hâlen daha dünyanın herhangi bir yerinde saldırı düzenleyecek potansiyele sahip olduğunu söyledi.

04 Nisan 2018 16:18

Rusya lideri Vladimir Putin, IŞİD'in Suriye'de mağlup edildiğini ancak dünya için hâlen bir tehdit olduğunu söyledi.

Ankara'da yaptığı açıklamalar Rus İnterfaks haber ajansı tarafından aktarılan Putin, "Şurası aşikar ki askeri durumuna rağmen bu terörist grubun hâlen daha önemli ölçüde yıkıcı potansiyeli ve taktiklerini hızlıca değiştirip dünya genelindeki ülke ve bölgelere saldırma kabiliyeti var" dedi.

Ankara'daki üçlü zirve

Putin bugün Ankara'da, Astana sürecinin diğer garantör ülkeleri Türkiye ve İran'ın cumhurbaşkanlarıyla bir araya gelecek. Alman haber ajansı dpa'ya konuşan yetkililer, üçlü zirvede Suriye'yle ilgili insani konuların yanı sıra Suriye anayasasıyla ilgili çalışmaları ele alacak.

Putin Salı günü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede Ankara-Moskova arasındaki ekonomik ve askeri işbirliğinin artırılmasına dair kararlar almıştı.

Erdoğan üçlü zirve öncesi bugün de İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani ile bir araya gelerek başta Suriye olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkileri ele aldı.

Suriye konulu üçlü zirve daha önce 22 Kasım 2017'de Erdoğan, Putin ve Ruhani'nin katılımıyla Rusya'nın Soçi kentinde yapılmıştı.

DW,rtr,dpa/CÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin IŞİD SuriyeVladimir Putin IŞİD SuriyeRusPutinAnkara AstanaTürkiyeSuriyeSalıTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanAnkara-MoskovaHasan RuhaniKasımErdoğan PutinRuhaniRusya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24