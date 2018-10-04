Putin'den dolar açıklaması: ABD bindiği dalı kesiyor

ABD'nin dolar bazlı işlemlere uygulamayı planlandığı olası yaptırımlar hakkında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "ABD'nin bindiği dalı keserek her imparatorluğun yaptığı tipik hataya düştüğünü" savundu.

Rusya Enerji Haftası kapsamında düzenlenen bir panelde konuşan Putin, ABD yönetiminin, izlediği yaptırım politikasıyla küresel rezerv para birimi olan dolara güveni yıktığını söyledi.

Putin, "Bence ABD'li partnerlerimiz, yıkıcı bir stratejik hata yapıyor, evrensel ve bugün itibarıyla yegane rezerv para birimi olan dolara güveni yıkıyor, evrensel finans aracı olan dolara inancı ortadan kaldırıyor. Bindikleri dalı kesiyorlar. Bu tuhaf ve hatta şaşırtıcı" ifadelerini kullandı.

Bunu her imparatorluğun düştüğü tipik bir hata olarak niteleyen Putin, "İnsanlar, hiçbir şey olmayacağını, her şeyin çok güçlü, çok istikrarlı olduğunu ve hiçbir olumsuz sonucun yaşanmayacağını düşünüyor. Ama hayır, (olumsuz sonuçlar) er ya da geç ortaya çıkıyor" diye konuştu.

AB yorumu: Hiç yoktan iyidir

Bir soru üzerine AB'nin ABD tarafından İran'a uygulanan yaptırımlardan kaçınma inisiyatifini değerlendiren Putin, "Biraz geç oldu ancak hiç yoktan iyidir" yorumunu yaptı.

Avrupa'nın İran'la yapılan nükleer anlaşmada üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmek istediğini kaydeden Rus lider, "Avrupa, bunu küresel meselelerde, uluslararası politikada istikrar unsuru olarak görüyor ve bunun küresel ekonomiye yansımaları olacağını düşünüyor" diye ekledi.