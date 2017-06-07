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Dünya

Putin'den cinsiyetçi ayıp: Ben kadın değilim, kötü günlerim olmuyor!

"Tabiat gereği böyle, belli doğal döngüler var"

07 Haziran 2017 16:20

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li yönetmen Oliver Stone'a verdiği demeçte, "kadın olmadığı için kötü günlerinin olmadığını" söyledi. Putin'in açıklamaları, kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı.

Stone'un "Putin Röportajları" ismini verdiği belgeselin yeni bölümlerinde Putin, Stone'la Kremlin'de dolaşırken "Kadın değilim, bu nedenle de kötü günüm olmuyor" dedi. Sözlerinin devamında amacının kimseyi küçümsemek olmadığını belirten Putin, "Tabiat gereği böyle. Belli doğal döngüler var" diye konuştu.

ABD'de 12 Haziran'da yayınlanacak belgeselin, 'bir Batılıya verilen en detaylı Putin portresi' olduğu söyleniyor. Belgeselde, Putin ve Stone'un iki yıldan uzun bir süre içerisinde gerçekleştirdikleri bir dizi buluşmada yaptıkları röportajlar yer alıyor.

Putin'in eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton hakkında 2 yıl önce sarf ettiği sözler de tepki çekmişti. Kendisine yönelik olarak "Ukrayna'da izlediği politikalar, Hitler'in 1930'da yaptıklarına benziyor" diyen Clinton'a Putin'in yanıtı şu olmuştu:

“Kadınlarla tartışmamak daha iyi. Bayan Clinton’a gelince, zaten görevi boyunca hiç de ince olmayan açıklamalar yaptı. Ama bu bizim çeşitli uluslararası etkinliklerde bir araya gelmemize ve normal bir şekilde tartışmamıza engel olmadı. Sanırım burada da ortak bir dil belirlememiz gerekiyor. İnsanlar bazen nezaket sınırlarını aştıkları zaman bu onların güçlerini değil zayıflıklarını gösterir. Fakat kadınlar için bu zayıflık bir eksiklik değil."

2013 yılında Rusya'da, eşcinsel hakları lehine düzenlenecek her türlü eylem yasaklanmıştı. Söz konu kararın yürürlüğe girmesinin ardından yapılan eylemlerde Putin, "eşcinsel palyaço" olarak resmedilmişti. 
Putin'in tepki gösterdiği resimler, daha sonra "yasaklananlar" listesindeki yerini almıştı. 

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