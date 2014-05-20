Putin'den Çin'e kritik ziyaret

Rusya lideri Vladimir Putin, Şangay'da Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.

Putin'in Çin ziyareti sırasında başta doğalgaz olmak üzere bir dizi önemli anlaşmaya imza atılması bekleniyor.

İmzalanması öngörülen toplam 43 anlaşma arasında ortak helikopter ve yolcu uçağı üretimi bulunuyor. Ayrıca uzaycılık alanında da bir anlaşmanın imzalanabileceğine dikkat çekiliyor.

Siyasi gözlemciler Putin'in ziyaretini Batıya yönelik bir mesaj olarak değerlendiriyor. Ukrayna krizinden ötürü Batının yaptırımlara tabi tuttuğu Moskova, Pekin ile işbirliğini derinleştirme isteğini ortaya koyuyor.

Putin'in bugün Şangay'da bulunan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon ile de bir araya gelmesi bekleniyor.