-Putin'den Berlusconi için "son Mohikan" değerlendirmesi MOSKOVA (A.A) - 12.11.2011 - Rusya Başbakanı Vladimir Putin, İtalya'nın istifa edeceğini açıklayan Başbakanı Silvio Berlusconi'nin "Avrupa siyasetinin son Mohikanlarından olduğunu" söyledi. Yabancı konuklar ve gazetecilerle birlikte katıldığı bir yemekte konuşan Putin, Berlusconi'nin uzun yıllar sürdürdüğü görevinin, İtalya'ya çok ihtiyaç duyduğu istikrarı getirdiğini kaydetti. Rusya Başbakanı ayrıca, gelecek yıl Rusya Devlet Başkanı olma planlarına da değinerek, bu kararın ülkesinin istikrarı için gerekli olduğunu savundu. Yakın bir ilişki içinde olan Putin ve Berlusconi, daha önce de eleştiriler karşısında birbirlerini savunan sözler dile getirmişti.