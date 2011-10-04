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Dünya

Putin'den Avrupa Birliği'ne yeni rakip: Avrasya Birliği

Rusya Başbakanı Vladimir Putin dış politika girişimlerini özetlediği bir makalede, Avrasya Birliği...

04 Ekim 2011 03:00

T24 - Rusya Başbakanı Vladimir Putin dış politika girişimlerini özetlediği bir makalede, Avrasya Birliği projesini anlattı. Projenin Sovyetler Birliği ile benzerliği bulunmadığını belirten Putin, bütün ülkelere açık olduğunu belirtti.



'Avrasya Birliği' projesinin, Eski Sovyet devletlerini biraraya getireceğini belirten Putin, bu projeyle birlikte siyasi ve ekonomik olarak daha da yüksek bir entegrasyon seviyesine ulaşılacağının altını çizdi.

Yeni birliğin ilk adımının Belarus ve Kazakistan'la kurulması planlanan gümrük birliği anlaşması olacağından söz eden Putin, 3 ülke arasında ticaret, sermaye ve emek hareketinin önündeki tüm engellerin kalkmış olacağını vurguladı.


'Yeni üyelere açık ulus-üstü bir proje'

Yeni birliğin, ekonomi ve para politikasını koordine edecek, ulus-üstü bir birim olarak gördüğünü belirten Putin, yeni üyelere de açık olduğunu belitti.

Avrupa Birliği ile bağlarının bozulmaması için, Avrasya projesine sıcak bakmayan komşu ülkeleri de eleştiren Putin, gümrük birliği ve ileride kurulacak Avrasya Birliği’nin güçlü bir ses olarak, Avrupa Birliği ile oluturulacak ortak ekonomik alanlarda söz sahibi olacağını vurguladı.

Sovyetler Birliği’nin çöküşünü, "20. yüzyılın en büyük jeopolitik felaketi", olarak yorumlayan Putin yeni projesinin Sovyetler Birliği ile aynı olmadığınında altını çizdi.


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