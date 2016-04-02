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Dünya
Deutsche Welle

Putin'den ateşkes çağrısı

Rusya lideri Putin Dağlık Karabağ'da son günlerde giderek tırmanan gerilim karşısında çarpışan taraflar Ermenistan ve Azerbaycan’a çatışmalara son verme çağrısı yaptı.

02 Nisan 2016 17:53


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Dağlık Karabağ'da son günlerde giderek tırmanan gerilim karşısında çarpışan taraflar Ermenistan ve Azerbaycan'a itidal çağrısı yaparak, bir an önce ateşkes sağlamalarını istedi.

Moskova yönetimi adına Cumartesi günü açıklama yapan sözcü Dmitri Peskov, Putin'in bu iki ülke arasındaki gerilimi endişe verici bulduğunu kaydetti.

Azerbaycan ve Ermenistan Cuma gecesi meydana gelen son çatışmalarla ilgili olarak birbirini suçluyor.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, artan çatışmalar nedeniyle Ermeni ve Azeri Dışişleri Bakanlarını telefonla arayarak Moskova'nın konuyla ilgili görüşlerini iletti. Interfax haber ajansı, Rus Dışişleri Bakanı'nın taraflara bölgede istikrarın yeniden tahsis edilmesi çağrısında bulunduğunu haber verdi.

Rusya, Dağlık Karabağ krizinde daha çok Ermenistan'ı kollayan bir tutum sergiliyor. Ermeni nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Dağlık Karabağ uluslararası hukuka göre Azerbaycan'ın bir parçası.

Sorunun Kökeni

Dağlık Karabağ Savaşı 1988-1994 yılları arasında yaşanmış, savaş, Dağlık Karabağ bölgesi de dâhil Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sinin Ermenistan tarafından işgaliyle sonuçlanmıştı. Savaş sonrasında 200 bini Ermenistan'dan, 1 milyonu da Dağlık Karabağ'dan olmak üzere 1 milyon 200 bin Azeri bugünkü Azerbaycan'a göç etmek zorunda kalmıştı.

Dağlık Karabağ'da ateşkesin ilan edildiği 5 Mayıs 1994 tarihinden bu yana soruna çare AGİT bünyesindeki Minsk Grubu içinde aranıyor. Minsk Grubu'nda yer alan ülkeler arasında Rusya, ABD, Almanya, Fransa ve Türkiye bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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