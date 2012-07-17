Putin'den Annan'a destek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BM Suriye Özel Temsilcisi Annan ile görüştü. Putin görüşme sonrası yaptığı açıklamada "Annan'ın çabalarını desteklemek için her şeyi yapacağız" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da bulunan Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan ile görüştü

Putin, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Rusya'nın şu ana kadar Annan Planı'nı desteklediğini ve bu desteğin ileride de süreceğini belirtirken, "Annan'ın Suriye krizi konusundaki çabalarını desteklemek için herşeyi yapacağız" dedi.

Annan ise, Suriye krizinin dönüm noktasında olduğunu vurguladı.