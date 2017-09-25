Putin'den Ankara’ya ziyaret

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 28 Eylül Perşembe günü Ankara'ya bir günlük ziyarette bulunarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

Putin ile Erdoğan’ın bugün yaptığı telefon görüşmesi sonrası yazılı bir açıklama yayınlayan Kremlin, Putin'in 28 Eylül'de Erdoğan ile Ankara'da hem bölgesel konuları hem de ikili ilişkileri görüşeceğini açıkladı.

Kremlin, iki liderin telefon konuşmasında Suriye'de oluşturulan dört çatışmasızlık bölgesinin uygulanmasının Suriye’deki savaşı bitirip siyasi bir anlaşmaya varılması için önemli olduğunu vurguladıklarını bildirdi.

Putin'in 28 Eylül günü Ankara'ya gideceğini ifade eden Türkiye Cumhurbaşkanlığı kaynakları, iki liderin yaptığı telefon konuşmasında Suriye’nin yanı sıra Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirilen bağımsızlık referandumu konusunu tartıştıklarını söyledi.

Kaynaklar iki liderin Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaptıkları belirtildi.

Türkiye, IKBY’de yapılan bağımsızlık referandumuna karşı çıkıyor. Dışişleri Bakanlığı tarafından referandum sabahı yapılan açıklamada referandum sonuçlarının Türkiye açısından "yok hükmünde" olduğu belirtilirken, Erdoğan da Kuzey Irak’taki referanduma karşı bütün adımların atılacağını söyledi ve ekledi: "Bir gece ansızın gelebiliriz."

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AFP/DHA,DÇ/BÖ