Putin'den ABD'ye: Füzeleri Avrupa ülkelerine göndereceklerse, bunun cevabını vermek zorunda kalacağız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Güçler Anlaşması'ndan çekilmesi sonrası füzeleri Avrupa'ya göndermesi durumunda Rusya'nın karşılık vereceğini söyledi.

Putin “Bu füzeleri Avrupa ülkelerine göndereceklerse, doğal olarak bunun cevabını vermek zorunda kalacağız ve Avrupa ülkeleri bu füzeleri barındırmayı kabul ederse, kendi topraklarını olası bir karşı saldırı riskine attıklarını anlamalılar'' diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump 22 Ekim'de ülkesinin Soğuk Savaş döneminde imzalanan ve Avrupa’yı nükleer füzelerden arındıran Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması’ndan çekileceğini söylemişti. Rusya ABD'nin aldığı bu kararı 'tehlikeli' olarak nitelendirmişti.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüştükten sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Putin, Trump ile ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması’ndan ayrılma planlarını görüşmek istediğini söyledi.

Putin gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD’nin antlaşmadan çekilmesi halinde Rusya’nın aynı şekilde karşılık vermek zorunda kalacağını ve bunu hızlıca yapacağını söyledi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Salı günü Putin ile gerçekleştirdiği görüşmede, Rusya ve bazı Avrupa ülkelerinden gelen itirazlara rağmen ABD’nin antlaşmadan ayrılma planlarını sürdüreceğini söylemişti.