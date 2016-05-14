Putin'den ABD'ye füze tepkisi: Tehditleri bertaraf edeceğiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Romanya'ya yerleştirdiği füze kalkanı sistemini aktif hale getirmesine tepki gösterdi ve ülkesinin "yeni ortaya çıkan tehditleri bertaraf edeceğini" söyledi.

Füze kalkanı sisteminin Rusya'nın nükleer gücünü azaltmayı hedeflediğini söyleyen Putin, askeri harcamalarını artıracaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Barack Obama da, Rusya'nın "giderek artan agresif askeri varlığından" kaygı duyduklarını söyledi.

Nato, füze kalkanının Orta Doğu'dan gelebilecek tehditlere karşı kurulduğunu savunuyor.

ABD, Romanya'nın güneyindeki Deveselu bölgesinde kurulan 800 milyon dolarlık sistemi Perşembe günü aktif hale getirmişti.

Romanya'daki bir askeri tesiste düzenlenen törene Nato Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ittifak üyesi ülkelerin üst düzey askeri yetkilileri katılmıştı.

“Savunma sistemi değil”

Cuma günü de projenin ikinci aşaması için Polonya'da temel atma töreni yapıldı. Baltık Denizi yakınlarındaki Redzikowo'ya yerleştirilecek Aegis füzelerinin 2018'de operasyonel hale getirilmesi planlanıyor.

Putin, Mosokova'da yaptığı açıklamada, "Bu bir savunma sistemi değil. ABD'nin nükleer stratejik potansiyelinin periferiye getirilmesidir. Şimdiki örnekte bu periferi Doğu Avrupa'dır. Bu tür kararları alan insanlar şimdiye kadar huzur, refah ve güven içinde" yaşadıklarını bilmeliler. Balistik füze unsurlarının konuşlandırılmasından sonra, Rusya Federasyonu'na yönelik yeni tehditleri nasıl bertaraf edeceğimizi düşünmek zorundayız" dedi.

Putin'den sonra Beyaz Saray'da İsveç, Danimarka, Finlandiya, Norveç ve İzlanda'nın liderlerinin katıldığı bir toplantıda konuşan ABD Başkanı Barack Obama ise "Rusya'nın Baltık ve İskandinav bölgesindeki artan agresif askeri varlığıyla ilgili ortak kaygılarımız var" diye konuştu.

Obama, "Rusya'yla diyaloğumuzu sürdüreceğiz ve işbirliği arayacağız ama aynı zamanda hazırlıklı ve güçlü olduğumuzdan emin olmalıyız. Rusya'yı askeri faaliyetlerinde uluslararası yükümlülüklerine uymaya çağırıyoruz" dedi.

Romanya'ya yerleştirilen SM-3 füzeleri NATO'nun füze kalkanı sistemine entegre edilecek.

Rusya ile Batı arasındaki ilişkiler, Moskova'nın 2014'te Ukrayna'ya ait Kırım'ı ilhakıyla kötüleşmişti.