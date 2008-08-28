Putin'den ABD'ye ağır suçlama

Rusya Başbakanı Vladimir Putin, ABD'yi, Gürcistan'daki çatışmaları provoke etmek ve bunu iç siyaset malzemesi olarak kullanmakla suçladı. Vladimir Putin, CNN Televizyonu'na verdiği demeçte, "ABD'de birilerinin, başkan adaylarından birine yardım etmek amacıyla, Gürcistan'daki çatışmaları provoke ettiğinden kuşkulanıyorum" dedi.

Putin, "ABD'de birilerinin, durumu daha da hassaslaştırmak ve böylece başkanlık koltuğuna oturmayı amaçlayan adaylardan birine avantaj sağlamak amacıyla bu çatışmaları özellikle yarattığı kuşkuları artmaktadır" diye konuştu.

Rusya Başbakanı, ABD'nin, Gürcistan'a silah vermek ve Gürcü askerini eğitmekle kalmayarak Gürcü yönetimini suç işlemekten de alıkoymadığını ileri sürdü. Putin, sorunun çözümünde, uzlaşı yerine taraflardan birini silahlandırma ve diğer tarafı öldürmeye provoke etme yolunun tercih edildiğini ve bunun yapıldığı öne sürdü.

Gürcistan'daki çatışmalar sırasında kimi Amerikalıların bölgede bulunduğunu ifade eden Putin, "Bu kişilerin, üstlerinden talimat aldıktan sonra bölgede bulundukları kabul edilmelidir. Bu talimatlar doğrultusunda hareket ettiler ve bu tür talimatları onlara tek bir kişi verebilir ve bu kişi de liderleridir" dedi. Beyaz Saray ise, Putin'in suçlamalarını "akıl dışı" olarak yorumladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Putin'in, "ABD'nin Gürcistan'daki çatışmayı iç siyasetine malzeme ettiği" yönündeki suçlamasının "akıl dışı" olduğu belirtildi. Beyaz Saray Sözcüsü Dana Perino, "ABD'nin, bunu bir siyasal aday adına yaptığının ima edilmesi akıllıca gelmiyor" diye konuştu.