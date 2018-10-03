Putin'den 5 milyar dolarlık S-400 imzası

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Danışmanı Yuriy Uşakov, Hindistan'a 5 milyar dolar değerindeki S-400 sistemlerinin gönderilmesine ilişkin anlaşmanın, Putin´in Hindistan'a ziyareti sırasında imzalanacağını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Danışmanı Yuriy Uşakov, açıklama yaptı. Yuriy Uşakov, "Dar formattaki görüşme sırasında askeri teknik alanındaki işbirliğine büyük dikkat çekilecek" dedi. Uşakov şu ifadeleri kullandı:

"Bu bizim işbirliğimizin aktif içeriklerinden birisidir. Ülkeler arasında askeri amaçlı gelişmiş ürünlerin ortak üretimi yapılıyor. Bu ziyaretin kilit ayrıcalığı S-400 'Triumf' füze sistemlerinin sevkiyatına ilişkin anlaşmanın imzalanması olacak. Anlaşmanın değeri 5 milyar dolardan daha fazla."