-PUTİN'DEN "HAÇLI SEFERİ" BENZETMESİ MOSKOVA (A.A) - 21.03.2011 - Rusya Başbakanı Vladimir Putin, BM Güvenlik Konseyi'nin Libya'ya askeri müdahaleyi destekleyen kararının "Orta Çağ'daki Haçlı Seferleri çağrısına benzediğini" söyledi. Putin, Rusya'nın Uzakdoğu bölgesindeki Votkinsk'te balistik füze fabrikasında çalışan işçilerle konuşması sırasında yaptığı açıklamada, "Güvenlik Konseyi'nin kararı eksik ve hatalı. Her şeye izin veren bu karar Orta Çağ'daki Haçlı Seferlerine daveti anımsatıyor. Bu karar aslında bağımsız bir devletin işgaline izin veriyor" diye konuştu. Rusya'nın bu kararı desteklemediğini ifade eden Putin, "Muammer Kaddafi rejimi demokrasi kriterlerine uymuyor, ama yine de bu kimseye, iç siyasi sorunlarına müdahale hakkını vermiyor" dedi. ABD'nin güç kullanma kararlarını uluslararası arenada bu kadar kolay alabilmesinden endişe duyduğunu ve Libya'daki olayların Rusya'nın savunma kapasitesini güçlendirmek zorunda olduğunu gösterdiğini ifade eden Putin, "ABD'nin siyaseti (başka ülkelerin içişlerine müdahale) istikrarlı bir eğilim kazanmakta" diye konuştu. Eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın görevi sırasında Belgrad'ı, Bush yönetimlerinin de Irak ve Afganistan'ı bombaladığını söyleyen Putin, şöyle kaydetti: "Sırada sivil nüfusun korunması bahanesiyle Libya var. Mantık ve vicdan nerede acaba... İkisi de yok." -KÜBA OPERASYONU KINADI- Küba Dışişleri Bakanlığı, BM Güvenlik Konseyi'nin kararının ardından cumartesi günü Libya'ya yönelik başlayan çok uluslu askeri operasyonu kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "anlaşmazlıklar diyalog veya müzakere yoluyla çözülmeli, askeri güçle değil" denildi. BM Güvenlik Konseyi'nin "birkaç Batılı gücün tesiri altında kaldığı" ileri sürülürken, "BM Güvenlik Konseyi kararı, Libya topraklarına karşı bu saldırıların yapılmasına yetki vermiyor" denildi. Libya'ya yapılan askeri operasyonun "masum insanların ölümüne yol açtığına ve uluslararası hukuku ihlal ettiğine" işaret eden Küba, "Libya halkının hiçbir yabancı müdahale olmaksızın kendi geleceğine karar verme hakkına, toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı gösterip, destek verdiğini" açıkladı. -"EN VAKİTSİZ ŞEY"- Öte yandan Küba'nın eski lideri Fidel Castro Küba haber ajansı Prensa Latina'da yayımlanan değerlendirmesinde, Libya'ya yönelik askeri operasyondan dolayı başta ABD olmak üzere NATO ülkelerinin liderlerini eleştirdi. Japonya'daki deprem ve tsunamiden sonra dünya kamuoyunun bu ülkeye yöneldiğini, dünyanın, "nükleer santraller, iklim değişikliği, doğa ve insan kaynaklarının azalması, askeri harcamaları tartıştığını" kaydeden Castro, "Bu zamanda olabilecek en vakitsiz şey bir savaştı" ifadesini kullandı. -İTALYA: "LİBYA'DAN 200 KİŞİ GELDİ" İtalya İçişleri Bakanı Roberto Maroni, Libya'da bir ayı aşkın süre önce başlayan halk ayaklanmasından bu yana ilk büyük Libyalı göçmen akınında Sicilya'ya tekneyle yaklaşık 200 kişinin geldiğini açıkladı.