-PUTİN: ABD, DÜNYA EKONOMİSİNİN ASALAĞI MOSKOVA/WASHINGTON (A.A) - 01.08.2011 - Rusya Başbakanı Vladimir Putin, ''ABD'nin, borçları nedeniyle dünya ekonomisinin asalağı olduğunu'' söyledi. Başbakan Putin iktidar partisinin gençlik kolları üyeleriyle görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, ABD'nin imkanlarının ötesinde krediyle yaşayan bir ülke olduğunu ve borcunun bir kısmını dünya ekonomisinde dinlendirdiğini belirterek, ABD'nin doların monopol durumunu kullanarak, dünya ekonomisinde asalak gibi yaşadığını savundu. ABD'nin borç tavanının yükseltilmesi konusunda dün varılan ancak Kongre tarafından henüz oylanmayan uzlaşmanın, sorunun kökten çözümü için karar alınmasını ertelemekten başka bir işe yaramayacağını söyleyen Putin, Amerikan ekonomisinin dünya ekonomisinin lokomotiflerinden birisi olduğunu ve sorun olmasının kimse için iyi olmayacağını kaydetti. Rusya Başbakanı Putin, ayrıca Rusya ve Belarus'un tek bir devlet olarak birleşmesinden yana olduğunu söyledi. Bu arada, Amerikan Senatosu'ndaki demokrat çoğunluğun lideri Harry Reid, borçlanma tavanı sorununun aşılması konusunda sürenin sonuna yaklaşılırken, bugün içinde Senato'da bir oylama yapılmasını umduğunu söyledi. Amerikalı milletvekilleri, ABD'nin 14,3 trilyon dolar tutarındaki borçlanma tavanını artırmak ve ABD'nin temerrüde düşmeyeceği konusunda finansal piyasaları rahatlatacak nihai anlaşmaya varmak için zamana karşı yarışlarını 2 Ağustos Salı gününe kadar sürdürecekler.