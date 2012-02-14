Putin'den 3. çocuğu yapan ailelere ayda 240 dolar sözü

T24 - Rusya'da gelecek ay yapılacak seçimlerin en güçlü adayı Vladimir Putin, ülkenin gücünü koruması için nüfusun artması gerektiğini söyledi. Putin üçüncü çocuğu yapan ailelere yardım yapılacağına, kreş sayısının artırılacağına söz verdi

Rusya'da 4 Mart'ta yapılacak seçimlerde devlet başkanlığı koltuğunu geri almaya hazırlanan Başbakan Vladimir Putin, seçmenlerinin karşısına bu sefer ülkenin nüfusunu arttırma vaatleriyle çıktı. Seçim kampanyası sitesinden bir makale yayımlayan Putin, Rusya'nın nüfusunun giderek azalmasını geriye çevirerek 143 milyondan 154 milyona çıkarma sözü verdi.

Para yardımı yapılacak

Başbakan, bunu sağlamak için hükümetin ikiden fazla çocuk sahibi olan kadınlara aylık para yardımı yapılacağını, Rusya'ya yılda 300 bin göçmen gelmesine destek verileceğini, ayrıca alkol ve uyuşturucu madde kullanımı ile mücadelenin de güçlendirileceğini söyledi. Putin makalesinde "Küresel anlamda 'boş bir alana' dönüşme riski ile karşı karşıyayız. Eğer insan kazanmaya yönelik etkili bir formül geliştirmeyi ve uygulamayı başarabilirsek Rusya'nın nüfusu 154 milyona çıkacaktır."

Yetkililer nüfus krizi ile mücadele etmek için hiçbir şey yapmazsa ülkenin nüfusu 2050'de 107 milyona düşecek. Harekete geçmek ve geçmemek arasındaki seçimin tarihi bedeli önümüzdeki 40 yıl boyunca nerdeyse 50 milyon insan hayatı" diye yazdı. Putin üçüncü çocuğu doğuranlara 7 bin ruble (410 TL) yardım yapılacağını açıkladı. Ayrıca ülkedeki kreşlerin sayısını da artırma sözü verdi. Moskova Eğitim Yüksek Okulu'nun Nüfus Enstitüsü'nden Anatoly Vişnevski ise "Bu önlemler yeterli değil" dedi. AFP'ye konuşan Vişnevski "Nüfusu büyük göç alımı dışında nasıl arttırabileceğinizi hayal etmek güç. Daha önceki vaatlerinde göç yasasını sertleştirme sözü vermişti" diye konuştu.

Öğrenci bursu artıyor

Putin, ocak ayından bu yana seçim kampanyası için Rusya siyaseti, ekonomi ve yasadışı göç konuları da dahil dört makale yayınlamıştı. Putin son makalesinde temel seçmeni devlet çalışanları ve mavi yakalı işçilere de seslenerek öğretmenler ve doktorların maaşlarına zam yapma ve daha fazla kamusal istihdam yaratma sözü verdi. 2018'de üniversite öğretim görevlileri, profesörler ve doktorların maaşının şu anki ortalamanın yüzde 200'üne çıkacağını söyledi. Öğrencilere de aylık 5 bin ruble (300 TL) burs vaadinde bulundu.

Emlak ucuzlayacak

Putin "Bu görevin gerçekleştirilmesi büyük kaynaklara ihtiyaç doğuracak, gayri safi yurtiçi hasılanın yüze 1.5'ine kadar çıkacak" dedi. Sekiz Rustan birinin hâlâ yoksulluk sınırında yaşadığına dikkat çeken Başbakan, zenginler ile yoksullar arasındaki aralığın da çok geniş olduğunu söyledi. Emlak fiyatlarının yüzde 0-30 azalacağına söz verdi.