Putin, zorunlu aşılanmayı olası görmüyor

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Rusya'da Koronavirüs'e karşı aşılanmanın yavaş ilerlemesi konusunda tartışmalar sürerken Devlet Başkanı Vladimir Putin, aşı yaptırmayı zorunlu kılmanın olası gözükmediğini ifade etti.
Tartışmalar eski başbakan Dimitriy Medvedev zorunlu aşı fikrini destekledikten sonra ateşlenmiş, Medvedev daha sonra geri adım atmıştı.
Putin devlet televizyonundan yayınlanan bir ekonomi toplantısında, ''Zorunlu aşılanmayı yürürlüğe sokmak neredeyse imkansız olur'' dedi.
Rusya lideri, ''Vatandaşlar durumu kendileri farkına varıp, aşılanmazlarsa ölümcül olabilecek bir tehlike ile karşı karşıya kalacaklarını anlamalılar'' dedi.
Bugüne kadar Rus nüfusunun yaklaşık yüzde 10'u aşı oldu.