Putin, zengin Ruslardan alınan gelir vergisini artırmayı planlıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının etkileri ile mücadele ettiği bir dönemde zengin Rus vatandaşlarının vergilerini artıracağını söyledi.

Televizyonda halka yönelik konuşmasında Putin, 5 milyon rublenin (73 bin dolar) üzerinde kazancı olanların gelir vergisinin yüzde 13'ten 15'e çıkarılmasını teklif etti.

2001'de herkesten aynı oranda gelir vergisi alınmasını öngören düzenlemenin ardından Rusya'da ilk kez vergi artışına gidilmiş olacak.

Kamuoyu yoklamalarında desteğinin düştüğü görülen Putin, bu değişikliğin 1 Ocak 2021'de uygulanabileceğini ve bütçeye 60 milyon ruble ek gelir sağlanacağını kaydetti.

Rusya'da Koronavirüs vaka sayısı 600 bini aştı; teyit edilen can kaybı ise 8349'a ulaştı.