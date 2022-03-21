"Putin, zehirlenme endişesiyle yaklaşık bin personelini değiştirdi"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in şubat ayında zehirlenme korkusuyla yaklaşık bin personeli değiştirdiği iddia edildi.
The Daily Beast’in Rusya hükûmetinden bir kaynağa dayanarak hazırladığı haberde, Rusya Devlet Başkanı Putin’in zehirlenme endişesi nedeniyle korumalar, aşçılar, temizlikçilerden oluşan yaklaşık 1000 personelin görevden alındığı belirtildi. Aynı zamanda Putin'in yemeklerinin önceden tadıldığı da belirtildi.
Kaynak, Putin’e suikast girişiminin Kremlin içinden çıkabileceğine ilişkin endişelerden bahsetti. Kaynak, “Rus istihbaratı, suikastlerde zehirleme yöntemini kullanan son kalan istihbaratlardan biri” dedi.
Rus muhalif lider Aleksey Navalni, 2020’nin Ağustos ayında Sibirya’da Sovyet döneminden bilinen noviçokla zehirlenmişti. Navalni ve uluslararası toplum, suikast girişiminde Rusya lideri Putin’in emri olduğunu savunmuştu.