Putin: Yıkıcı güçler Türk devletine derinden sızmış

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geleneksel yıl sonu basın toplantısını Moskova'da bugün düzenledi. Putin, 2015 yılında bir Rus jetinin Türk liderlerin bilgisi dışında düşürülmüş olabileceği tezine kuşkulu baktığını ancak Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesinin ardından fikrinin değişmeye başladığını söyledi.

Vladimir Putin, "Bana her şey mümkünmüş gibi geliyor ve yıkıcı güçlerin; kolluk kuvvetleri ile Türk ordusu da dahil devlet yapılanmasının içine sızması, yapısı gereği kesinlikle derin olmuş" dedi.

Putin, Karlov'un çevik kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesinin de "yıkıcı güçlerin sızmasının" bir yansıması olduğunu belirtti.

Basın toplantısının dün yapılması öngörülüyordu. Ancak toplantı, Putin'in Karlov için düzenlenen cenaze törenine katılmasından dolayı bugüne alınmıştı.

Karlov suikastının Türkiye ile Rusya ilişkilerine zarar vermeyi amaçladığını belirten Rus lider, bunun mümkün olmadığını ve ikili ilişkilerin öneminin farkında olduklarını da sözlerine ekledi.

Andrey Karlov, Pazartesi günü katıldığı bir sergi açılışında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu hafta içerisinde Diyarbakır'da görevli çevik kuvvet polisi 1992 doğumlu Altıntaş'ın Fethullah Gülen yapılanmasıyla bağlantılı olduğunu açıklamıştı

Suikastı Rusya ile Türkiye birlikte soruşturuyor.

Rus ve yabancı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Putin, Suriye'deki son gelişmelere dair soruları da yanıtladı.

Putin, Doğu Halep'teki muhalif savaşçıların ve sivillerin tahliyesinin Rusya, Türkiye ve İran'ın yardımları ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın iyi niyeti olmadan mümkün olmayacağını da sözlerine ekledi ve Suriye'de bundan sonraki aşamanın ülke çapında ateşkes ilan edilmesi olduğunu vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı ayrıca, kendi ülkesinin yanı sıra Türkiye, İran ve Esad'ın da Kazakistan'ın başkenti Astana'da bir araya gelmeyi kabul ettiğini de açıkladı.

Suriye'deki iç savaşın son bulmasına çözüm bulmayı amaçlayan görüşmelerin Ocak ortasında yapılması bekleniyor. Rusya'daki tüm devlet televizyonlarının canlı olarak verdiği yıl sonu basın konferanslarının, şu ana kadar en kısası 1 buçuk saat, en uzunu ise 2008 yılında 4 saat 40 dakika sürmüştü.

Bugünkü basın toplantısına 1400 gazetecinin akredite olduğu belirtildi.

Putin'in konuşmalarının diğer satır başları şunlar: