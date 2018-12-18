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Dünya

Putin: Yeni silahlarımız agresif söylemleri olanları düşündürecek

"Nükleer cephanemiz gözle görülür derecede güçlendirildi"

18 Aralık 2018 18:20

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın yeni silahlarının agresif söylemlerde bulunmaya alışkın tarafları düşünmeye sevk edeceğini söyledi.

Putin, "Ordunun yeni silahları önümüzdeki 10 yıl için Rusya'nın güvenliğini hatasız sağlayacak, güç dengesini, yani dünyadaki istikrarı arttıracak. Umuyorum ki yeni silahlarımız  agresif söylemler kullanan tarafları düşünmeye sevk edecek," dedi.

Putin bu yıl ordudaki her türlü birim ve birliğin dengeli bir şekilde geliştiğini de ifade ederek, "Küresel denkliğin sağlanmasında kilit rol oynayan nükleer cephanemizi de gözle görülür derecede güçlendirildi," dedi.

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