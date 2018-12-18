Putin: Yeni silahlarımız agresif söylemleri olanları düşündürecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın yeni silahlarının agresif söylemlerde bulunmaya alışkın tarafları düşünmeye sevk edeceğini söyledi.

Putin, "Ordunun yeni silahları önümüzdeki 10 yıl için Rusya'nın güvenliğini hatasız sağlayacak, güç dengesini, yani dünyadaki istikrarı arttıracak. Umuyorum ki yeni silahlarımız agresif söylemler kullanan tarafları düşünmeye sevk edecek," dedi.

Putin bu yıl ordudaki her türlü birim ve birliğin dengeli bir şekilde geliştiğini de ifade ederek, "Küresel denkliğin sağlanmasında kilit rol oynayan nükleer cephanemizi de gözle görülür derecede güçlendirildi," dedi.