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Dünya

Putin: Yeni bir silahlanma yarışına girme arzusunda değiliz

"Dünyanın tüm ülkeleriyle ilişkilerimizi yapıcı bir şekilde geliştirmek istiyoruz"

19 Mart 2018 21:13

Dün yapılan seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre, yeniden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Yeni bir silahlanma yarışına girme arzusunda değiliz. Tam aksine, dünyanın tüm ülkeleriyle ilişkilerimizi yapıcı bir şekilde geliştirmek istiyoruz"  dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’da düzenlenen devlet başkanlığı seçiminden zaferle ayrılmasının ardından, seçimde aday olan isimlerle bir araya geldi.

Rusya’nın savunma kapasitesini artırmak için gerekli adımların mutlaka atılacağını vurgulayan Putin, “Ancak şunu hemen söyleyebilirim ki yeni bir silahlanma yarışına girme arzusunda değiliz. Tam aksine, dünyanın tüm ülkeleriyle ilişkilerimizi yapıcı bir şekilde geliştirmek istiyoruz.” diye konuştu.

Ülkelerle yaşanan sorunları siyasi ve diplomatik kanallarla çözmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Putin, “Elbette ulusal çıkarlarımızı da her zaman savunduğumuzu ve savunmaya devam edeceğimizi de belirtmek gerekiyor.” ifadesini kullandı.

Putin, dün Rusya’da gerçekleştirilen seçimi resmi olmayan sonuçlara göre, yüzde 76,69’luk oyla kazanarak tekrar devlet başkanı seçilmişti.

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