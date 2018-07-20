Putin: Yaz Olimpiyatlarına ev sahipliği yapmaya aday olabiliriz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın gelecekte Yaz Olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapmak için adaylığını koyabileceğini söyledi.

Sputnik'in haberine göre, Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda görev yapan gönüllülerle bir araya gelen Putin, gelecekte yaz olimpiyatlarına ev sahipliği yapmaya aday olabileceklerini kaydetti.

Rusya'nın bunun için henüz adaylık başvurusu yapmadığını belirten Putin, "Sadece önemli spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmayı değil, Rusya'da sporun geliştirilmesi amacıyla bu tür organizasyonlar için kurulan tesisleri nasıl kullanacağımızı da konuşmalıyız" ifadelerini kullandı.