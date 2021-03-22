Putin yarın Koronavirüs aşısı olacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarın yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı aşı olacağını açıkladı.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Rusya'da Covid-19'la mücadele kapsamında yürütülen aşılama çalışmalarının ele alındığı video konferans toplantısında konuşan Putin, Çumakov Bilim Merkezi'nin geliştirdiği KoviVak aşısının ilk partilerinin üretildiğini ve aşının ay sonuna doğru dolaşıma gireceğini ifade etti.

Rusya lideri Putin, yarın Covid-19 aşısı olacağını açıkladı. Putin, "Aşılama, elbette her bireyin kendi özgür seçimi, her bireyin kendi kararı. Kısacası, ben de yarın bunu gerçekleştirme niyetindeyim" dedi. Öte yandan, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin’in aşılanmasının kamuya açık bir şekilde gerçekleştirilmeyeceğini ifade etti.

"Yabancı aşılar bu kadar yüksek koruma sağlamıyor"

Şimdiye dek Rusya'da 6.3 milyon kişinin koronavirüs aşısının birinci dozunu aldığını belirten Putin, bu kişilerin 4.3 milyonunun ikinci doz aşıyı da vurulduklarını bildirdi. Putin, Rus aşılarının güvenilir ve güvenli olduğunu kaydederek "Yabancı aşıların hiçbiri, bu kadar yüksek koruma seviyesi sağlamıyor. Bu, hiç kuşkusuz Rus bilim insanlarının ve uzmanlarının başarısı. Bu, yurtdışında da kabul ediliyor" dedi.