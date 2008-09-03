Putin: 'Yardım gemisinde neden füze var?'

Rusya Başbakanı Vladimir Putin, ABD'nin Gürcistan'a insani yardımı neden son sistem füzelerle donatılmış donanma gemileriyle getirdiğinin merak konusu olduğunu söyledi ve buna Rusya'nın bir yanıtının mutlaka olacağını bildirdi.



Özbekistan'ı ziyaret eden Vladimir Putin, burada gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Karadeniz'e giren NATO gemileri konusunda, "Elbette buna bir yanıtımız olacak" dedi.



'Yanıtımız yumuşak olacak'



Putin, yanıtlarının "serinkanlı ve yumuşak olacağını" ifade ederken, bunun ne olacağını soran gazetecilere, "Göreceksiniz" karşılığını verdi. Putin, ABD gemilerinin insani yardım getirdiğinin belirtildiğini hatırlatarak, "Eğer insani yardımdan söz ediyorsanız o zaman bu malzemenin, saldırının kurbanlarına verilmesi gerekir, o da Güney Osetyalılardır.



Dolayısıyla Amerikalıların Gürcistan kıyılarında ne aradığını anlamıyoruz. Ama tabii bu bir zevk meselesi... Amerikalı muhataplarımızın kendi tercihleri... Ama o zaman da ikinci bir soru ortayla çıkıyor: İnsani yardımı neden, son sistem füzelerle donatılmış donanma gemileriyle sunuyorsunuz?" diye konuştu.