Putin ve Timeşenko ikili görüşmelere yeniden başlıyor





Rusya Başbakanı Vladimir Putin ve Ukrayna Başbakanı Yulya Timoşenko, Ukrayna ile AB arasında boru hatlarının onarımına ilişkin anlaşma imzalanması üzerine askıya aldıkları, iki ülkeyi ilgilendiren konularla ilgili görüşmeleri yeniden başlatma üzerinde uzlaştı.



Ukrayna ile AB arasında yapılan, Ukrayna'nın Sovyetler Birliği döneminden kalan doğal gaz boru hatlarının onarımı ve kapasitesinin genişletilmesini öngören anlaşmada AB 2,5 milyar Avro'luk katkıda bulunmayı taahhüt etmişti.



Rusya, AB'nin Ukrayna ile yaptığı bu anlaşmada Moskova'yı dışlamasına sert tepki göstererek, Timoşenko-Putin görüşmelerini askıya almış ve AB ile de ilişkilerin gözden geçirilebileceği uyarısında bulunmuştu.

