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Dünya

Putin ve Miçotakis'ten Ayasofya görüşmesi

23 Temmuz 2020 00:29

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde iki liderin Ayasofya'yı görüştüğü belirtildi.

Danıştay’ın Ayasofya’yı müze statüsünden çıkarmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ayasofya’nın cami olarak ilan edilmesini öngören tasarıyı imzalaması üzerine başta Yunanistan olmak üzere birçok ülkeden açıklamalar gelmişti.

Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Açıklamada Putin ve Miçotakis'in görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, ekonomik, sosyal, kültürel, endüstriyel, bilim ve teknik anlamlarında iş birliklerinin arttırılması konusunda sözlü anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Ayasofya'nın camiye çevirilmesi konuşuldu

Kremlin Basın Servisi'nden yapılan açıklamada Putin ve Miçotakis'in, Akdeniz ve Libya'da yaşanan son gelişmeleri ele aldığı belirtilirken, Ayasofya konusunda da fikir alışverişinde bulundukları ifade edildi.

İkilinin görüşmesinde Ayasofya üzerine yapılan ortak değerlendirmede bulunulduğu, liderlerin Ayasofya'nın statüsündeki değişikliği değerlendirdiği aktarıldı.

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