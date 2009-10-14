Putin ve Medvedev 'İran'da ayrı düştü

Rusya Başbakanı Vladimir Putin, İran'a yaptırım uygulama tehdidinde bulunmama uyarısında bulunarak, bu ülkeye yaptırım önlemleri almayı konuşmak için erken olduğunu belirtti.



Putin, Pekin'de basına yaptığı açıklamada, "İranlıları ürkütmeye gerek yok" diyerek, İran'a yaptırım uygulamayı konuşmanın Tahran yönetiminin nükleer programıyla ilgili görüşmelere zarar verebileceğini kaydetti.



Görüşmelerin sürdürülmesi ve uzlaşma aranması gerektiğini ifade eden Putin, "Bu gerçekleşmezse veya görüşmeler fiyaskoyla sonuçlanırsa bakarız" diye konuştu.



Putin, bu açıklamasıyla Devlet başkanı Dimitriy Medvedev'in "yaptırım bazen kaçınılmazdır" şeklindeki sözleri arasında çelişki olmadığını ileri sürdü.