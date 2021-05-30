Putin ve Lukaşenko, muhalif gazetecinin tutuklandığı uçak krizini görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Ryanair uçağının Minsk'e inmeye zorlanması ve muhalif gazetecinin kız arkadaşıyla birlikte gözaltına alınmasının ardından Soçi'de bir araya geldi.

Kremlin’den yapılan açıklamada, görüşmede Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko’nun Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ryanair uçağının Minsk’e zorunlu iniş yapması ve muhalif gazeteci Roman Protaseviç ve Rus uyruklu kız arkadaşı Sofya Sapega’nın gözaltına alınmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin detayları paylaştığı ifade edildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Soçi ziyaretinde Putin ve Lukaşenko'nun bir tekne gezisine çıktığını da söyledi. Peskov, görüşmelerde ekonomi, ticaret, pandemi konularının da konuşulduğunu söyledi.

Uçak krizi

Yunanistan’ın başkenti Atina’dan Litvanya’nın başkenti Vilnius’a giden ve içerisinde 123 yolcusu bulunan Ryanair'e ait yolcu uçağı Belarus üzerinden transit geçiş yaptığı sırada başkent Minsk’e zorla iniş yaptırılmıştı. Belarus Hava Kuvvetlerine ait MiG-29 tipi savaş uçağının eşlik ettiği yolcu uçağının havaalanına inmesinin ardından yolcular özel kuvvetler tarafından uçakta indirilmiş ve güvenlik taramasından geçirilmişti.

Uçağın Minsk’e indirilme gerekçesinin ise bomba ihbarı olduğu öne sürülmüş fakat Belarus makamları bomba ihbarına dair herhangi bir resmi açıklama yapmamıştı.

Uçakta seyahat eden ve şuan Litvanya’da yaşayan Belaruslu muhalif gazeteci Raman Pratasevich’in gözaltına alındığı açıklanmıştı.