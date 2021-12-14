Putin ve Johnson, Ukrayna'yı görüştü; "İstikrarsızlaştıracak adımlar stratejik hata olur"

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Britanya Başbakanı Boris Johnson’a NATO üyelerinin Ukrayna’da eylemlerini genişletmesinin Rusya’yı tehdit ettiğini söyledi. Downing Sokağı da Başbakan Johnson'ın Putin'e, Ukrayna'ya yönelik istikrarı bozmanın adımların "stratejik bir hata olacağını" söylediğini aktardı.

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Britanya Başbakanı Boris Johnson’la yaptığı telefon konuşması sonrası bir açıklama yaptı.

Kremlin’den yapılan açıklamada “Vladimir Putin, Ukrayna’yla ilgili varolan duruma ilişkin temel değerlendirmesinin altını çizdi” ifadeleri yer aldı.

Kremlin, Putin’in Johnson’a, NATO’nun Ukrayna sınırları içindeki askeri aktivitelerinin genişlemesinin Rusya için direkt bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu söylediğini aktardı.

Downing Sokağı’ndan Putin-Johnson görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada ise, Johnson’ın Putin’e Ukrayna’ya yönelik istikrarsızlaştıracak herhangi bir adımın ciddi sonuçları olacak, stratejik bir hata olacağını söylediğini aktardı.

Rusya-Ukrayna gerilimi

Ukrayna hükümeti ve Rusya'nın, Ukrayna sınırına konuşlandırdığı güçlerin sayısını artırması ‘Rusya’nın savaşa hazırlandığı’ şeklinde savlar ortaya atılmasına neden oldu.