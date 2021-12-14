Putin ve Johnson, Ukrayna'yı görüştü; "İstikrarsızlaştıracak adımlar stratejik hata olur"

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Britanya Başbakanı Boris Johnson’la yaptığı telefon konuşması sonrası bir açıklama yaptı.
Kremlin’den yapılan açıklamada “Vladimir Putin, Ukrayna’yla ilgili varolan duruma ilişkin temel değerlendirmesinin altını çizdi” ifadeleri yer aldı.
Kremlin, Putin’in Johnson’a, NATO’nun Ukrayna sınırları içindeki askeri aktivitelerinin genişlemesinin Rusya için direkt bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu söylediğini aktardı.
Downing Sokağı’ndan Putin-Johnson görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada ise, Johnson’ın Putin’e Ukrayna’ya yönelik istikrarsızlaştıracak herhangi bir adımın ciddi sonuçları olacak, stratejik bir hata olacağını söylediğini aktardı.
Ukrayna hükümeti ve Rusya'nın, Ukrayna sınırına konuşlandırdığı güçlerin sayısını artırması ‘Rusya’nın savaşa hazırlandığı’ şeklinde savlar ortaya atılmasına neden oldu.
Kremlin, bu iddiaları reddediyor ve güçlerini ülke sınırları içinde bir yerden bir yere konuşlandırmasının kimseyi endişelendirmemesi gerektiğini vurguluyor.
Rusya ayrıca, Batı ülkelerine Ukrayna’ya askeri desteklerini azaltma çağrıları yapıyor. Kremlin, Ukrayna’ya gelecekte NATO üyesi olabileceğine dair verilen sözlerin geri çekilmesini de içerecek güvenlik garantileri talebinde bulundu.
Nitekim Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov cuma günü yaptığı bir açıklamada, hukuki bağlayıcılığı olacak güvenlik garantisi taleplerini değerlendirmeye almaları konusunda Batı ülkelerini uyardı. Ryabkov, NATO’nun Rusya sınırlarına doğru genişlemeyeceğine dair bir güvenlik garantisi üstünde anlaşmaya varılmamasının, ‘büyük bir çarpışmaya yakınlaşmak anlamına geleceğini’ söyledi.
Rusya ayrıca, NATO’nun, Rusya ile sınırı olan ülkelere silah konuşlandırmayacağını garanti ermesini de istiyor.