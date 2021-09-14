Putin ve Esad Kremlin'de bir araya geldi: "Yabancı askerler Suriye'de konsolidasyona engel teşkil ediyor"

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin'de Suriyeli mevkidaşı Beşar Esad ile bir araya geldi.

Putin görüşmede Suriye'ye Birleşmiş Milletler'in onayı olmadan yabancı asker gönderilmesinin Şam'ın ülke topraklarının tamamında hakim olmasına engel olduğunu ifade etti.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Esad'a; ''Teröristler uzun süredir çok zarar veriyor ve sizin liderlik ettiğiniz Suriye hükümeti bölgelerin yüzde 90'ını kontrol ediyor'' dedi.

Son olarak 2015'te Moskova'ya gelen Esad, ''terörü yaymayı önleme'' çalışmaları ve insani yardımlar sebebiyle Putin'e teşekkür etti.

Esad, ''Rusya ve Suriye ordularının işgal altındaki bölgeleri birlikte özgürleştirdiklerini ifade etti; ''Bazı ülkeler tarafından uygulanan yaptırımlar insanlık dışıdır ve meşru değildir'' dedi.