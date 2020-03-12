Putin ve Erdoğan telefonda İdlib'i konuştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde İdlib’deki askeri eylemlerin durdurulması kararının istikrarlı şekilde uygulanmasına yönelik, iki ülkenin savunma bakanlıkları tarafından yürütülen çalışmaların devam etmesinin önemini vurguladı.

İki liderin 5 Mart’ta Moskova’daki görüşmelerde varılan anlaşmaların uygulanmasını ve İdlib’deki durumu değerlendirdi.

Açıklamaya göre, liderler İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde gerilimin kayda değer düzeyde düşmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.