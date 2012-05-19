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Dünya

Putin ustabaşını devlet başkanı temsilcisi yaptı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir ustabaşını devlet başkanlığının Ural bölgesi temsilcisi olarak atadı

19 Mayıs 2012 02:17

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Polis muhalifler için gereğini yapmıyorsa, biz gelip yaparız" diyen bir ustabaşını Ural bölgesi temsilciliğine getirdi. Atama ülke genelinde büyük şaşkınlık yarattı.

Rus haber ajansı RİA Novosti, Putin'in, ülkenin Ural federal bölgesi devlet başkanlığı resmi temsilciliğine, ''Eğer polis görevini yerine getiremiyorsa, gerekirse biz mujikler (Rusça'da güçlü, kuvvetli erkek anlamında bir kelime) Moskova'ya gelir, sokağa dökülen muhalifler için gereğini yaparız... Tabii kanun çerçevesinde'' diyen vagon fabrikasının ustabaşı İgod Holmanşih'i atadığını duyurdu.
 
Fiilen bölge valilerini denetleyen ve başkana rapor eden son derece üst düzey bir göreve, daha önce devlet deneyimi olmayan birinin atanması ülke genelinde şaşkınlık yarattı.
 
İgor Holmanşih, geçen aralık ayında, Putin'in halkın sorularını televizyonda cevapladığı canlı yayın sırasında, Moskova'da muhalefetin yoğunlaşan protesto gösterilerini eleştirmiş, ''Gerekirse biz mujikler Moskova'ya gelir, gereğini yaparız'' ifadesini kullanınca ülke çapında ünlü hale gelmişti.
 
Kremlin'de dün İgor Holmanşih'i kameraların önünde kabul eden Putin, ''Sizin kritik noktalarda kamusal ekinliklere katılımınızı gördüm. Hatta 'Çalışan İnsanları Savunma' adlı bir örgüt bile kurmuşsunuz. Size Ural Federal Bölgesi devlet başkanlığı temsilciliği görevini öneriyorum'' demişti.
 
Ustabaşı Holmanşih de görevi memnuniyetle kabul edeceğini belirtmişti.

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