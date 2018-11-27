Putin Ukrayna'nın sıkıyönetim kararı nedeniyle "endişeli"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve Ukrayna'nın Azak Denizi’nde yaşadığı askeri gerginlikle ilgili olarak Almanya Başbakanı Angela Merkel'le bir telefon görüşmesi yaptı. Kremlin'den yapılan açıklamada, Ukrayna Parlamentosu’nun Rusya ile yaşanan gerginlik nedeniyle sıkıyönetime geçilmesi kararını onaylamasını değerlendiren Putin'in, gelişmeleri, "endişe verici" diye tanımladığı belirtildi.

Açıklamada, Putin'in Almanya Başbakanı Angela Merkel'den ölçülü bir biçimde Kiev'e bu konuda etki etmesini istediği kaydedildi. Rusya Devlet Başkanı'nın Berlin'in Kiev'i, "gelecekte düşüncesizce harekete geçmekten alıkoymasını umut ettiği" ifadesine yer verildi.

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert ise yaptığı açıklamada, Merkel'in Putin'le yaptığı görüşmede, gerginliğin yatışması ve diyalog sağlanmasının gerekliliğine vurgu yaptığını belirtti. Sözcü, Merkel ve Putin'in, Rus ve Ukraynalı sınır uzmanlarının yaşanan gerginliği analiz etmesi seçeneğini de ele aldığını belirtti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel Pazartesi günü gelişmelerle ilgili olarak Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile de bir telefon görüşmesi yapmıştı.

Rusya ve Ukrayna savaş gemileri Kırım Yarıdaması'nın karasuları açıklarında Azak Denizi'nde karşı karşıya gelmiş, Rusya, karasularına girmekle suçladığı Ukrayna gemilerine ateş açmıştı. Ukrayna Parlamentosu'nun sıkıyönetime geçilmesini öngören kararı 28 Kasım'dan itibaren yürürlüğe girecek ve 30 gün geçerli olacak.

DW, AFP / HT,GA

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