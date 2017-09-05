Putin: Ukrayna'nın doğusuna barış gücü gönderilmesini destekliyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusuna Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde 'barış gücü' konuşlandırılması fikrini desteklediklerini ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) konuyla ilgili bir tasarı sunacaklarını belirtti.

BRICS Liderler Zirvesi'nin son gününde basın toplantısı düzenleyen Putin, Ukrayna'nın doğusunda görev yapan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) misyonunun korunması için bölgeye barış gücü gönderilmesini desteklediklerini ifade etti.

“AGİT misyonun silahlandırılması fikrini de destekliyorum”

Putin, "Bunda kötü bir şey görmüyorum. Zira ben AGİT misyonunun silahlandırılması fikrini de destekliyorum. Ancak AGİT, uygun personele ve deneyime sahip olmadığı için personelinin silahlandırılmasına karşı çıkıyor. Bu bağlamda, BM barış gücünün hatta 'AGİT misyonunun güvenliğini sağlayan kişilerin' bölgeye gönderilmesini uygun buluyorum. Bunun Ukrayna'nın güneydoğusundaki sorunların çözümüne katkı sunacağına inanıyorum" dedi.

“Donetsk ve Lugansklı temsilcilerle doğrudan diyalog kurulmalı”

Diğer taraftan söz konusu birliklerin sadece AGİT misyonunun güvenliğini sağlama işlevi görmesi gerektiğinin altını çizen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu birlikler, sadece cephe hattında konuşlanmalı. Bu konuyla ilgili karar ancak taraflar birbirinden ayrıldıktan ve ağır silahlar çekildikten sonra alınmalı. Ayrıca bu karar, ancak Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin temsilcileriyle doğrudan diyalog kurarak alınabilir."

“Sözlerimi Dışişleri Bakanlığı’na bir talimat olarak kabul edeceğiz”

Konuşması sırasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u işaret eden Putin, "Bakan da burada. Bu sözlerimi Dışişleri Bakanlığı'na BMGK'ye konuyla ilgili tasarı sunması yönünde bir talimat olarak kabul edeceğiz" diye ekledi.