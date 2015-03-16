Putin: Ukrayna'daki darbede Rusya'nın nükleer silahları masaya geldi

Ukrayna’nın eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç’in görevinden ayrılmasıyla sonuçlanan protestolarla ilgili konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Geçen yıl Şubat ayında Ukrayna’daki darbeyi ele aldığımız Kremlin’deki toplantıda askeri danışmanlar nükleer silahlarımızı savaşa hazır ol konumuna getirmemiz gerektiği önerisini getirdi. Ben onları dinledikten sonra böyle bir adımın aşırı kaçacağı ve dünyada gerilimi daha da tırmanacağını söyledim” dedi.

10 gün önce anonsu yapılan “Kırım. Eve dönüş” belgeselinin tamamı Pazar akşamı “Rossiya-1” televizyon kanalında yayınlandığında dünyanın 28 Şubat 2014 tarihinde olası bir nükleer savaşın eşiğinde bulunduğu ortaya çıktı.

Hürriyet Gazetesi Moskova Temsilcisi Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre, Ukrayna’da devrilen Viktor Yanukoviç’in Rusya tarafından nasıl kurtarıldığını belgeselde anlatan Putin, “Geçen yıl Şubat ayında Ukrayna’daki darbeyi ele aldığımız Kremlin’deki toplantıda askeri danışmanlar nükleer silahlarımızı savaşa hazır ol konumuna getirmemiz gerektiği önerisini getirdi. Ben onları dinledikten sonra böyle bir adımın aşırı kaçacağı ve dünyada gerilimi daha da tırmanacağını söyledim. Böylece askerleri danışmanların bana tavsiye ettikleri (nükleer pazımızı gösterelim) şıkkı son anda gündemden düştü. Ama o günlerde baş komutan olarak nükleer silahlar dışında farklı askeri konularda ordularımıza direk emirler verdim. Bunu kabul ediyorum. Çünkü Kırım bizim için evimiz sayılır. Orası ezelden beri bizim ve Rus halkının yaşadığı topraklar. Batı için ise Kırım oyunun sadece bir parçası” dedi.